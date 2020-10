PS5 non esce più a fine 2020 in molti Paesi, quanto sappiamo

La nuova generazione di console arriverà in tempo, precisamente a novembre 2020. Considerando tutti i problemi sorti quest’anno in seguito all’epidemia di coronavirus, pare quasi un miracolo che Xbox Series X e PS5 arrivino in tutto il mondo (quasi) in contemporanea. Be’, in effetti pare che non sia proprio così. PS5 non esce più a fine 2020 in molti Paesi, secondo un report.

Parliamo precisamente di nazioni del sud-est asiatico. Con la sola esclusione di Singapore, molteplici siti dedicati a quella parte del mondo hanno eliminato la scritta “Holiday 2020” dal sito ufficiale. Mp1st ha verificato che in Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia e Vietnam non è più presente tale indicazione temporale. A Singapore, invece, i preorder sono attivi.

Sembrerebbe quindi che Sony Interactive Entertainment abbia deciso di limitare la distribuzione di PS5 in una parte del mondo. Per ora si tratta solo di una supposizione: la società di Tokyo non ha ancora commentato la questione, quindi per ora non vi sono conferme ufficiali.

Se così fosse, però, le motivazioni più probabili quali potrebbero essere? Chiaramente una ristretta quantità di scorte di PS5 potrebbe essere la motivazione principale per la limitazione della distribuzione. Sony, dovendo darsi delle priorità, potrebbe aver deciso di tagliare una parte del mondo dal rilascio D1. Già l’Europa è stata “ritardata” di una settimana, probabilmente per semplificare la logistica.

Perché proprio il sud-est asiatico? Parliamo di un’area del mondo con un potere d’acquisto inferiore e soprattutto parliamo di Stati nei quali a far da padrone è il gioco su mobile: computer e, in particolar modo, console non sono una priorità per il largo pubblico nel sud-est asiatico.

Ripetiamo però che per ora sono solo supposizioni. Speriamo che Sony faccia chiarezza al più presto. Dal nostro canto, siamo contenti che in Italia la data di uscita sia più che confermata: il 19 novembre potremo mettere le mani su PS5. Diteci, quale sarà il vostro primo gioco?