PS5: non solo console, anche gli accessori rivenduti a prezzi folli

Sfortunatamente non tutti gli appassionati sono riusciti a mettere le mani su una nuova e fiammante PS5 nel periodo del lancio. Questo è capitato a causa delle scorte limitate, ma anche a causa di un gruppo di utenti britannici che hanno usato dei bot per accaparrarsi oltre 3000 console. Cercando in rete è ancora possibile acquistare una PlayStation 5 da privati, ma a prezzi molto cari, e la cosa inaspettata è che ormai non si trovano solo le console a quei prezzi.

Stando a quanto riportato dalla redazione di Pushsquare, girovagando sul web alla ricerca di una PS5 da acquistare si può incappare anche nella rivendita dei vari accessori dedicati alla console targata Sony. Il caso più eclatante riguarda il caricatore per il DualSense, un accessorio che permette ri ricaricare la batteria del nuovo sensazionale controller di PlayStation 5 che ha come prezzo di listino di 24.99 €.

La cosa assurda è che in molti casi è possibile trovare la postazione di ricarica del DualSense a prezzi più alti del doppio rispetto al prezzo di listino dell’accessorio per il controller di PS5. Addirittura, un rivenditore ha messo lo ha messo in vendita al costo di 399,99 Sterline; una situazione che è ormai sfuggita totalmente di mano. Il nostro consiglio è quello di attendere che nuove scorte di console arrivino nuovamente nei negozi sia fisici che digitali prima di acquistare una PlayStation 5 e i suoi accessori.

Stando a Sony, nuove scorte di console sono attese entro la fine dell’anno, così da permettere a tutti coloro che non sono riusciti ad ottenere una PS5 al lancio di averla nella finestra natalizia. Cosa ne pensate dei prezzi folli che stanno raggiungendo anche gli accessori di PlayStation 5? Diteci la vostra lasciandoci un commento.