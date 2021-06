PS5: non solo Horizon, Guerilla sta lavorando anche ad un gioco non ancora annunciato

Quest’oggi, per i possessori di PlayStation e PS5, si sta rivelando una ricca giornata di novità. Infatti, oltre alla rivelazione di un progetto multiplayer in lavorazione presso gli studi di Insomniac (ne abbiamo parlato in questa news), sembrerebbe che anche Guerilla stia lavorando a qualcos’altro. Simon Larouche, veterano dell’industria videoludica, nonché Senior Designer di Killzone 2, è tornato a lavorare per Guerilla Games nel febbraio del 2018: a confermarlo è stato il suo stesso profilo LinkedIn.

Ma Larouche sta ricoprendo un ruolo decisamente ambito, ovvero quello di Game Director per un titolo della software house non ancora annunciato. Ovviamente, Guerilla sta lavorando sodo al completamento di Horizon Forbidden West, per una versione 2021 su PS4 e PS5. Ma con oltre tre anni di sviluppo, non sorprende che la casa di sviluppo di Amsterdam stia già lavorando ad un altro gioco. Confermato, quindi, lo sviluppo in parallelo di due titoli.

Al momento, purtroppo, non si conosco dettagli sul titolo. Addirittura, Larouche ha commentato la sua esperienza lavorativa scrivendo: “Secret Game is Secret!“, lasciando intendere che le sue labbra saranno serrate a riguardo. In molti sperano possa trattarsi di un reboot della saga Killzone, ma non è da escludere che si tratti di una nuova IP. Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere (impazientemente) nuove comunicazioni da parte della software house.

