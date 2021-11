PS5: non solo scorte, in Giappone c’è un problema anche sui giochi

Abbiamo sottolineato più e più volte come le poche scorte di PS5 stiano impattando sulle vendite in tutto il mondo. Nonostante questo Sony ha dichiarato di essere soddisfatta dei risultati della propria console di nuova generazione, ma in Giappone la situazione non sembra essere così rosea.

Stando ad un nuovo servizio andato in onda sulla TV giapponese, è stato messo in mostra come moltissimi negozianti nipponici siano delusi dalle pochissime vendite dei giochi PS5.

La situazione è molto difficile, dato che al mese i negozianti ricevo al massimo un paio di nuove console da vendere e questa scarsità, ovviamente, si abbatte sui videogiochi che restano invenduti sugli scaffali dei negozi.

Stando a quanto riferito dai negozianti, la situazione attuale è peggiore al lancio di PS4, ma la speranza è che con l’anno nuovo Sony possa rimpolpare in modo sostanzioso le scorte di console sia in Asia che in tutto il resto del mondo.