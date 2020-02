PS5: i fan chiedono novità, gli annunci di Xbox Series X metteranno fretta a Sony?

Come di certo tutti saprete, nella giornata di ieri Microsoft ha svelato tutta una serie di nuove caratteristiche e funzionalità di Xbox Series X, la sua console di prossima generazione. Tramite le pagine di Xbox Wire, Phil Spencer ha parlato dei 12 TFLOPS, dell’SSD e di varie funzioni interessanti. Per quanto riguarda PS5, invece? Tutto tace e i fan di Sony non sono particolarmente contenti della cosa.

Tramite il sub-reddit dedicato a PS5, i videogiocatori hanno richiesto novità sulla console e hanno anche creato l’hashtag “State of Patience“, che scimmiotta lo State of Play, ovvero il “Direct di Sony”. L’ultima comunicazione della società giapponese è quanto affermato tramite il sito ufficiale, dove si dichiara che ci vorrà ancora un po’ di tempo per svelare la console.

I fan richiedono però nuovi dettagli sulle specifiche tecniche, sopratutto dopo le positive novità di Xbox Series X, vogliono (come sempre) scoprire data di uscita e prezzo, ma sopratutto vorrebbero capire se Sony ha intenzione di proporre una soluzione simile allo Smart Delivery, ovvero la possibilità di acquistare il gioco una volta e ottenere ogni sua versione (old gen o next-gen che sia) a seconda della console usata.

PS5 rimane ancora un mistero: ricordiamo che attualmente non è nemmeno stata mostrata nell’aspetto, a differenza della macchina da gioco di Microsoft che si è svelata già lo scorso dicembre. Per ora le uniche informazioni interessanti arrivano da leak e brevetti: ieri, ad esempio, abbiamo scoperto che il controller potrebbe utilizzare sensori di bio-feedback per rilevare sudore e battito cardiaco tramite le mani, adattando l’esperienza di gioco a seconda dei dati ricevuti.

Speriamo che Sony si esprima al più presto, anche solo per tranquillizzare gli animi degli appassionati. Diteci, quali sono le informazioni che più interessano? Volete solo prezzo e data di uscita, oppure volete capire le specifiche tecniche?