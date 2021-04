PS5: novità social e archiviazione tramite USB nel nuovo update

Dopo diversi mesi dal lancio di PS5 domani sarà un giorno particolarmente importante per la console di nona generazione di Sony. Tra meno di ventiquattro ore, infatti, i giocatori saranno in grado di installare uno dei primi importanti update per la console. Quello definito come uno tra i più importanti aggiornamenti aggiungerà all’esperienza PlayStation 5 tutta una serie di migliore e novità che renderanno ancora più social e comoda la permanenza sul sistema di gioco da parte dei giocatori.

In primis, da domani sarà possibile aggiungere una fondamentale opzione all’archiviazione dei dati sulla vostra PS5. Con l’aggiunta della compatibilità tra la console e i dispositivi di archiviazione USB, sarà nettamente più comodo per i giocatori trasferire i propri giochi su una memoria USB piuttosto che nella memoria interna della console. È un ottimo modo per estendere le capacità di archiviazione di PlayStation 5 e ciò permette anche di copiare senza problemi i giochi nella memoria interna della piattaforma.

La seconda grande novità che apporterà il nuovo update riguarda una serie di funzionalità social che renderanno ancora più divertente la condivisione dei momenti di gioco con i vostri amici. La funzione Share Play diventa cross-generazionale, con i giocatori PS4 e PS5 che potranno finalmente condividere i giochi insieme mentre chattano in gruppo in un party. Tutto ciò include la possibilità di condividere lo schermo con un amico, passare il controller virtualmente allo stesso amico o passare un secondo controller virtualmente per giocare insieme ai giochi cooperativi.

Oltre a queste due grandi novità, l’aggiornamento di PS5 va a migliorare e velocizzare il menù Game Base, aggiungendo inoltre la possibilità di passare da una party all’altro in tutta velocità. Infine, anche la PlayStation App riceverà delle modifiche insieme ad una miriade di nuove aggiunte che permetteranno alla companion app di diventare ancora più comoda da affiancare alla vostra esperienza console.