PS5: novità allo State of Play di domani? Sony risponde

Stando a ciò che ha dichiarato Sony nei mesi scorsi, per sentire parlare di PlayStation 5 si dovrà aspettare il nuovo anno, ma l’annuncio di un nuovo State of Play atteso per la giornata di domani ha fatto drizzare le orecchie a molti appassionati PlayStation. Sony stessa però ha già messo le mani avanti, affermando che all’interno dell’ultimo State of Play dell’anno non ci sarà alcuna nuova informazione su PS5.

La conferma è arrivata tramite un post pubblicato da Sony sul PlayStation Blog, nel quale l’azienda ha voluto specificare che “quello che vi aspettano saranno circa 20 minuti di nuovi giochi, date d’uscita, nuovi gameplay, vari aggiornamenti dai Worldwide Studios di PlayStation e tanto altro. Non aspettatevi aggiornamenti sulla console di nuova generazione in questo State of Play”.

A quanto pare i piani di Sony per PS5 non sembrano essere stati cambiati, con la presentazione della nuova console che è ancora attesa per il 2020, in un periodo non ancora meglio specificato. Quel che ci aspetta all’interno dello State of Play di domani però sembrano essere notizie comunque molto interessanti. Secondo alcune voci di corridoio, uno dei protagonisti dell’evento sarà proprio Ghost of Tsushima, la nuova esclusiva si Sucker Punch di cui ancora non conosciamo molte informazioni e soprattutto la data d’uscita.

Altri rumor fanno pensare anche all’annuncio dell’atteso Resident Evil 3 Remake, che ha già visto una fugace apparizione sul PSN di un paio di cover art e di versioni acquistabili, insieme al logo e alle nuove fattezze di Jill e del Nemesis. Per conoscere cosa ci proporrà effettivamente l’ultimo State of Play dell’anno non ci resta che aspettare le ore 15:00 di domani, martedì 10 dicembre. Cosa vi aspettate da questo appuntamento targato PlayStation?