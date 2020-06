PS5: sarà questa la nuova dashboard?

Mentre aspettiamo con grande attesa l’evento di domani dedicato ai giochi per PlayStation 5, in rete continuando ad apparire alcune immagini relative ai brevetti depositati da Sony sulla console di prossima generazione. Sappiamo già che durante il prossimo evento non ci sarà spazio per vedere qualcosa in più di PS5, ma grazie a un nuovo brevetto possiamo immaginare a grandi linee come si presenterà la nuova dashboard della piattaforma next gen.

Da quanto è possibile vedere all’interno delle immagini relative al brevetto in questione, la dashboard di PS5 non sembra differire troppo da quella che abbiamo imparato a conoscere e navigare sulla console di attuale generazione di Sony. Le icone dei giochi e delle applicazioni sembrano essere di nuovo quadrate e posizinate in orizzontale, insieme ad una seconda riga di icone che si andrà ad espandere in verticale.

Nella parte alta a destra della schermata troveranno poi spazio tutte le informazioni legate al proprio profilo, alle interazioni sociale, allo stato dei servizi di abbonamento tipo PlayStation Plus e l’orario. Ovviamente il brevetto appare in bianco e nero, quindi non sappiamo quali saranno i colori, le tonalità e il tema predefinito che avrà la nuova dashboard di PS5. Immaginiamo però che, esattamente come fatto con PlayStation 4, Sony voglia proporre ai giocatori diversi temi personalizzabili per abbellire e rendere unica la propria dashboard della console di prossima generazione.

Come tutti i brevetti apparsi in rete negli scorsi mesi, non è detto che ciò possa corrispondere alle scelte definitive adottate da Sony per la dashboard di PS5. Non ci resta che scoprire il tutto in via ufficiale, magari già all’interno dell’evento di domani 11 giugno che prenderà il via alle ore 22:00. Cosa ne pensate di questo nuovo brevetto spuntato sul web? Vi piacerebbe una dashboard molto simile a quella di PS4 o volete una rivisitazione totale?