PS5: annuncio della data previsto per oggi?

La scorsa settimana, precisamente giovedì 4 giugno 2020, sarebbe dovuto andare in onda l’evento di presentazione dedicato ai giochi di PS5. Come ben sappiamo, però, Sony Interactive Entertainment ha deciso di rimandare a data da definirsi lo show, in segno di rispetto a quanto sta accadendo negli USA. Si è trattato di una scelta più che comprensibile e ampiamente condivisibile: noi videogiocatori, però, vogliamo ora capire se la società ha intenzione di rimandare a lungo termine o se l’evento arriverà a breve. Secondo un insider, l’annuncio della nuova data è previsto per oggi.

Ad affermarlo è GermanStrands, un utente di Twitter non particolarmente noto nell’ambiente. Tutto quello che viene detto, come potete leggere qui sotto, è un semplice “annuncio oggi?“. Perché dare quindi credito a questo messaggio e prendere in considerazione l’eventualità? Perché GermanStrands ha tra i follower nomi di un certo peso come Hideo Kojima (Metal Gear, Death Stranding…) e SIE Santa Monica Studios (autori di God of War). È quindi possibile che GermanStrands abbia contatti con persone che sono a conoscenza della nuova data di presentazione per i giochi PS5.

Si tratta ovviamente solo di un’ipotesi, non di un’informazione ufficiale, la quale però si somma a un altro recente leak che riporta la data dello show. Tutto questo, però, contrasta anche con un dettaglio molto importante: The Last of Us Part II. Le recensioni dell’attesissimo gioco di Naughty Dog, seguito di una delle esclusive PlayStation più vendute (+20 milioni di copie), saranno disponibili questo giovedì e, la settimana prossima, il videogame sarà rilasciato nei negozi fisici e digitali.

Esiste ovvero la possibilità che Sony Interactive Entertainment non voglia disturbare The Last of Us Part II e preferisca rimandare l’evento di presentazione dei giochi PS5 a inizio luglio: il ritardo sarebbe però notevole, quindi per quanto credibile è un’ipotesi non altamente probabile. Purtroppo in questo momento ci sono più dubbi che certezze, dobbiamo quindi sperare che Sony sveli la nuova data il prima possibile. Se l’insider avesse ragione, l’annuncio potrebbe arrivare nell’arco di poche ore.