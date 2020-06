PS5, UFFICIALE: ecco la nuova data dell’evento dedicato ai giochi

Sono passati diversi giorni da quando Sony ha rinviato il suo evento digitale dedicato ai giochi in uscita su PlayStation 5 per dare sostegno alle proteste negli Stati Uniti. Ora Sony ha deciso di tornare a spingere sull’acceleratore iniziando con l’annunciare la nuova data per l’evento. Questa volta ci siamo davvero quindi, le porte della next gen di casa Sony stanno per aprirsi e diversi nuovi giochi per PS5 aspettano solo di essere presentati.

La nuova data scelta da Sony sarà il prossimo 11 giugno alle ore 22:00. Il tutto è stato annunciato tramite Twitch dove la compagnia giapponese ha deciso di far sapere alla comunità di videogiocatori di tutto il mondo il giorno esatto in cui prenderà finalmente il via questo primo evento digitale incentrato sulla propria console di prossima generazione.

Ovviamente Sony non si è sbilanciata sul dirci in anticipo cosa aspettarci di specifico nell’arco della trasmissione, ma è sicuro che gli annunci che erano attesi per lo scorso 4 giugno troveranno finalmente spazio. tra questi nuovi annunci è molto probabile che vedremo le prime esclusive per PS5 insieme a qualche titolo sviluppato da studi di terze parti ed editori provenienti da tutto il mondo.

Quindi ci siamo finalmente, il prossimo ……. Prenderà il via il nuovo evento di Sony incentrato sulle prossime produzioni in uscita su PS5 a partire dal lancio della console. Cosa vi aspettate da questo primo evento dedicato a PlayStation 5? C’è qualche annuncio in particolare che non vi augurate che diventi realtà? Fateci sapere le vostre aspettative nella sezione dedicata ai commenti.