PS5: nuova data dell’evento di presentazione svelata?

La scorsa settimana, precisamente lo scorso giovedì 4 giugno alle ore 22.00, Sony Interactive Entertainment avrebbe dovuto mandare in onda l’evento di presentazione di PS5 e dei suoi giochi. Purtroppo, la società ha deciso di rimandare lo show in segno di rispetto per quanto sta avvenendo negli Stati Uniti. Si è trattato di una scelta più che comprensibile che ha ricevuto il sostegno di tutta l’industria. Ovviamente il tutto non è cancellato ma solo spostato a una nuova data: ora, quest’ultima è stata (forse) scovata.

Tramite Twitter, Roberto Serranò afferma infatti che la nuova data per l’evento di presentazione di PS5 è l’11 giugno, sempre allo stesso orario italiano, le 22.00. La fonte afferma che si tratta di una data ancora da confermare e potrebbe anche accadere altro che spinga Sony Interactive Entertainment a rimandare nuovamente lo show. Come affermato in un secondo tweet, secondo Serranò la società giapponese sta seguendo da vicino la situazione degli USA prima di condividere ufficialmente una seconda data per PS5.

*BREAKING NEWS*#PS5 fans, pin this📌 except other unexpected news, Sony @PlayStation 5 games event is scheduled for June, 11 2020💙 *TO BE CONFIRMED* pic.twitter.com/k5DaAvCOVe — Roberto Serrano' (@geronimo_73) June 7, 2020

Il secondo tweet si conclude con l’affermazione “potrebbe essere spostato alla fine di giugno, facilmente”. Ovviamente si tratta di una fonte non ufficiale e tutto quanto detto è da considerare come un semplice rumor e nulla di più. Si tratta però di informazioni credibili: Sony di certo non vuole ritardare troppo la presentazione dei giochi PS5. Al tempo stesso, si tratta di uno show di grande portata e non deve essere in alcun modo rovinato da eventi esterni.

Se la nuova data per la presentazione dei giochi PS5 fosse veramente giovedì 11 giugno 2020, di certo la conferma ufficiale dovrebbe arrivare a breve: forse già oggi, lunedì 8 giugno, o al massimo domani, martedì 9 giugno. Per ora possiamo solo attendere la dichiarazione di Sony Interactive Entertainment.