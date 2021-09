PS5: nuova esclusiva narrativa e dai toni dark in sviluppo

Giusto settimana scorsa abbiamo conosciuto alcune delle prossime produzioni in arrivo su PS5. L’evento PlayStation Showcase ha mostrato alcune carte di Sony, ma c’è ancora molto che bolle nel pentolone delle esclusive della compagnia giapponese.

Tra queste produzioni in sviluppo ci sono anche un paio di titoli targati Firesprite, il team britannico da poco acquisito da Sony. Ora, comprendiamo qualcosa in più proprio su uno di questi due giochi in sviluppo.

Il tutto grazie ad una proposta di lavoro emessa proprio da Firesprite, con lo studio che sta cercando personale da aggiungere al team che si sta occupando dello sviluppo di un’avventura narrativa dai toni dark.

Essendo un nuovo team dei PlayStation Studios, questo nuovo titolo sarà sicuramente un’esclusiva PlayStation 5.