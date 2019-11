PS5, nuova foto dei devkit con alcuni controller

Una nuova foto dei devkit per PS5 è apparsa nelle ultime ore in un tweet dell’account The Drunk Cat™ sul social network. Lo scatto mostra due console destinate agli sviluppatori e anche alcuni gamepad. Vale la pena precisare fin da subito (e ancora una volta) che l’aspetto di questi devkit non corrisponde a quello della versione definitiva della console anche se con molta probabilità condivideranno alcuni elementi del design.

Anche questa foto mostra una serie di caratteristiche del prototipo. Oltre allo slot per i blu-ray, ci sono cinque pulsanti (On/Standby, Reset, Eject, System e Network Init) e i led Status 1 e Status 2. Ci sono poi alcune porte USB, la prima probabilmente Type B, la seconda 2.0 e le altre 3.0 o superiore e infine un’altra porta.

A differenza di altre foto simili del dev kit di PS5 apparse negli ultimi mesi, in questo caso vengono mostrati alcuni controller. Anche questa volta non è possibile sapere se si tratti di un prototipo o meno, a quanto pare però il DualShock appoggiato sopra al devkit sembrerebbe corrispondere al design del brevetto apparso qualche tempo fa proprio riguardante PS5 mostrando una forma decisamente più massiccia e l’assenza della poco rimpianta lightbar. Secondo i leak precedenti, inoltre, il nuovo controller avrà dei tasti dorsali più ampi e stick analogici leggermente ridimensionati.

Secondo quanto ipotizzato in altre occasioni, l’elemento di design che potrebbe essere confermato anche nella versione definitiva di PS5 potrebbero essere quello delle griglie d’aerazione con la peculiare forma a V, ovvero il numero romano che indica il 5 della console. Ancora Sony non ha fornito una data precisa di uscita per la nuova console, oltre alla finestra temporale di fine 2020. Nelle ultime settimane l’utente Twitter e insider PSErebus aveva parlato di un lancio in Nord America il 20 novembre 2020 a un prezzo di 499 dollari.