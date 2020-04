PS5, nuovo concept design della console basato sul controller e sul dev-kit

La presentazione del DualSense è stata qualcosa di più della semplice rivelazione del nuovo gamepad ma un indizio importante su cosa aspettarci dall’aspetto della console. Non sappiamo se le linee morbide e arrotondate del pad caratterizzeranno anche l’aspetto della PS5 ma certamente lo schema di colori visto sul controller sarà logicamente replicato anche sulla console. Nell’ultima settimana dopo la diffusione delle prime foto del DualSense, molti appassionati hanno provato a immaginare l’aspetto di PS5 con risultati più o meno riusciti.

Il graphic designer statunitense Brian C. Worton ha mostrato un concept design sul proprio account Twitter che mette insieme il design del kit di sviluppo e quello del DualSense. Rispetto al dev-kit viene mantenuta, anche se in forma invertita, la peculiare forma a V, cinque in numeri romani, ridisegnata in base a quanto visto del DualSense e colorata di bianco.

Il design nel complesso sembra essere abbastanza plausibile ad eccezione forse delle porte USB così invasive nello chassis e dei tasti di accensione ed espulsione che rappresenterebbero un passo indietro rispetto a quelli integrati della PlayStation 4. Inoltre la forma a V verso il retro sarebbe solo qualora non alloggiasse le griglie di aerazione come visto nel dev-kit espellendo l’aria verso il retro.

Il controller DualSense di PS5 promette funzionalità innovative in particolare per quanto riguarda il suo feedback aptico che sarà in grado di far percepire al tatto alcune caratteristiche fisiche visualizzate su schermo come un terreno particolarmente ostico da attraversare in un gioco di guida o la tensione dell’arco nel puntare una fraccia grazie alla resistenza variabile dei grilletti dorsali. Oltre che dal bianco e nero il pad è anche caratterizzato dai particolari inserti a luce led, precedentemente collocata frontalmente, non senza qualche controversia, nel DualShock 4.