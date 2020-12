PS5: nuove scorte disponibili, ecco quando

Nel corso del mese appena trascorso, PlayStation 5 è stata pressoché introvabile, soprattutto durante il Black Friday appena trascorso che l’ha vista superare perfino gli iPhone come oggetto del desiderio degli appassionati. In tanti, anche e soprattutto nel nostro paese, non sono riusciti ad assicurarsene una per i giorni di lancio, pur magari prenotandola settimane o mesi prima. Sony, però, ha comunicato a più riprese la sua intenzione di mettere a disposizione più scorte di PS5 prima della fine dell’anno, distribuendole man mano ai vari retailer, e già da oggi questa notizia ha cominciato ad avere i primi riscontri pratici sul campo, con i primi comunicati da parte delle grandi catene, fra cui Euronics.

L’azienda, infatti, ha annunciato che a partire da domani, giovedì 3 dicembre, verranno messe a disposizione nuove unità di PS5 Standard e Digital Edition. La disponibilità della console sarà limitata al sito web, senza quantità disponibili direttamente nei negozi. Al momento non ci è dato sapere l’ora esatta in cui le console saranno rese disponibili: potrebbe essere l’una di notte così come le tre di pomeriggio, dunque l’unica opzione è salvare le relative pagine tra i preferiti e cercare di essere il più veloci possibile.

AGGIORNAMENTO, 2 dicembre ore 18:00

Anche Unieuro, con un post sulla sua pagina Facebook, ha fatto sapere di avere a disposizione nuove scorte di PS5 e PS5 Digital Edition, che verranno messe a disposizione solo online e soltanto la mattina del 4 dicembre 2020, ovvero questo venerdì. Noi, ovviamente, continueremo a monitorare la situazione in tempo reale, anche perché a questo punto è possibile che diversi altri rivenditori, come Mediaworld e GameStop, possano attivarsi e annunciare la disponibilità di nuove scorte di PS5. Nel caso in cui dovessero esserci novità in merito ve lo faremo sapere nella maniera più tempestiva possibile. In ogni caso, una cosa è certa: salvo casi eccezionali, nel mese di dicembre la gran parte delle console non prenotate sarà reperibile esclusivamente online. dunque è bene mettersi l’anima in pace da questo punto di vista.

Di seguito i link per acquistare PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition sul sito di Euronics (domani) e quello di Unieuro (venerdì).

PS5 Standard – EURONICS

PS5 Digital Edition – EURONICS

PS5 e PS5 Digital Edition (pagina riepilogativa) – UNIEURO

Voi siete riusciti a prenotare una PS5? Come vi state trovando con la nuova console di Sony? Avete riscontrato qualcuna delle problematiche segnalate negli scorsi giorni (in buona parte già risolte) oppure no?