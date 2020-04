PS5: nuovi giochi stanno per essere svelati, ecco la data

PS5 è perlopiù ancora un mistero. Non solo non conosciamo (comprensibilmente) data di uscita e prezzo, ma non abbiamo nemmeno idea di quale sia il suo aspetto. Secondo i rumor, si tratta di un’informazioni estremamente confidenziale di cui pochi sono a conoscenza, anche all’interno di Sony. Per ora non sappiamo quando potremo scoprire qualcosa di più sulla console, ma abbiamo un’idea di quando saranno annunciati nuovi giochi in arrivo.

Tidux, noto insider, ha condiviso tramite Twitter un’immagine delle Rivista Ufficiale PlayStation (Official PlayStation Magazine) nella quale viene detto che “PlayStation 5 sta arrivando” e che “La prossima generazione inizierà con il prossimo numero: riveleremo i più recenti giochi in arrivo su PS5 e le loro prestazioni.”

Pare quindi che ci sarà modo di scoprire qualcosa di nuovo sui vari videogiochi in arrivo sulla prossima generazione. Purtroppo non abbiamo alcuna informazione aggiuntiva. Potrebbe trattarsi principalmente di esclusive PS5 (anche non first-party), oppure potrebbe essere una raccolta di informazioni su molto giochi multipiattaforma di terze parti. Non è escluso che siano incluse le prestazioni di giochi PS4, che potrebbero ricevere una “patch next-gen” per ottimizzarne la resa tramite retrocompatibilità

Per ora possiamo solo tirare a indovinare. La data di uscita del prossimo numero di OPM è il 2 giugno, quindi entro tale giorno avremo accesso a nuove informazioni. Non è però impossibile che, poco prima, Sony conduca un nuovo State of Play, con tutte le (o parte delle) informazioni che poi ritroveremo sulla rivista. È anche possibile che, al pari di quanto fatto con il DualSense – il controller di PS5 -, Sony decida di rilasciare a sorpresa nuove informazioni tramite il PlayStation Blog.