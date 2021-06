PS5: nuovo evento di oltre un ora in arrivo, l’annuncio sarebbe vicino

Con il ritorno dell’E3, anche se in formato solo digitale, quest’anno abbiamo potuto riassaporare uno dei periodi più entusiasmanti dell’industria videoludica. Come da qualche anno a questa parte, una delle grandi assenti all’E3 2021 è stata proprio Sony, con la compagnia giapponese che ormai ha deciso di sfruttare altri appuntamenti per annunciare le proprie novità in arrivo. Ad oggi non sappiamo ancora quando di preciso ci sarà un nuovo evento dedicato a PS5, ma stando a un recente rumor sembra che ci siamo letteralmente vicini.

Il recente rumor arriva dall’account Twitter ‘Mr. Deezy’, il quale ha confidato di aver ricevuto informazioni riguardo al prossimo evento digitale Sony. Il ragazzo dice di aver ricevuto tali dettagli da una fonte che ritiene affidabile, la quale aveva predetto correttamente l’arrivo di Final Fantasy VII Remake sul PlayStation Plus e la presenza di Horizon Zero Dawn in formato gratuito per tutti all’interno dell’iniziativa Play at Home.

Stando a questo rumor, il prossimo evento dedicato agli annunci suoi giochi PS5 e PS4 è sempre più vicino, con l’annuncio che dovrebbe arrivare già settimana prossima tra giovedì e venerdì. La voce di corridoio non si ferma qui, con l’utente di Twitter che dichiara di aver ricevuto ulteriori informazioni. La durata dell’evento, per esempio, dovrebbe essere intorno agli 80/90 minuti e gli annunci che verranno mostrati rappresenteranno giochi non ancora noti in arrivo quest’anno e nel 2022.

Al momento non sappiamo nulla di ufficiale riguardo al prossimo evento Sony che ci mostrerà tutte le novità in arrivo su PS5 e PS4 nei prossimi mesi. Sebbene questo ragazzo dica di essere sicuro al 98.3% delle notizie che ha ricevuto, noi vi consigliamo di prendere tali dettagli con le dovute attenzioni. Quel che è certo, è che la settimana prossima possa essere davvero un buon momento per annunciare il prossimo evento digitale Sony, ma ad oggi tutto tace.