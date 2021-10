PS5: nuovo evento in arrivo, Elden Ring e un’esclusiva tra i protagonisti!

Dopo un Tokyo Game Show 2021 saltato da PlayStation, la compagnia giapponese ha in serbo un nuovo evento digitale per presentare alcuni dei prossimi titoli in arrivo su PS5 e PS4. Si tratta dell’evento Play! Play! Play! che tra i molti partecipanti avrà anche due importanti protagonisti d’eccezione.

Questo sabato 16 ottobre, a partire dalle ore 13:00 verrà trasmesso il nuovo evento Sony, dove tra i molti titoli che verranno presentati ci saranno anche l’attesissimo Elden Ring, la nuova fatica targata From Software e la nuova esclusiva Horizon Forbidden West.

All’interno dell’evento digitale Play! Play! Play! verranno mostrati altri titoli in arrivo su PS5 come: Call of Duty Vanguard, Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles e diversi altri.

Stando alle informazioni che si hanno al momento, l’evento non dovrebbe mostrare nulla di nuovo su Elden Ring, ma speriamo in qualche sorpresa gradita.