PS5: un nuovo PS VR arriverà insieme alla futura console Sony?

L’attuale generazione di console ha sicuramente aperto molte porte verso tecnologie videoludiche che in passato sembravano vere e proprie utopie. Mai come prima siamo stati testimoni a un progresso tecnologico così accelerato e in grado di influire l’intero ecosistema videoludico. La futura generazione di console sicuramente continuerà ad offrire sorprese, ma nello stesso tempo continuerà a puntare su tecnologie già rese famose durante gli scorsi anni (come la tecnologia VR). La PS5 è praticamente dietro l’angolo e insieme al suo arrivo Sony sta preparando una marea di sorprese.

Oltre a un potenziale parco titoli degno di nota, la casa nipponica vorrebbe puntare anche su altre caratteristiche. Già durante l’attuale generazione Sony ha sfruttato in maniera non indifferente l’ambiente della realtà virtuale, creando un proprio visore in grado da sfruttare questa (primordiale) tecnologia. Sappiamo già che l’intenzione della casa nipponica è quella di sfruttare il VR anche sulla futura PS5 (rendendo compatibile l’attuale PS VR). Tuttavia, stando alle dichiarazioni di un publisher, Sony sarebbe interessata a creare un nuovo headset per la realtà virtuale.

Secondo le parole di Immersive VR Education, la casa di Kyoto sta già valutando il rilascio di un potenziale PSVR 2 in concomitanza con l’uscita di PS5. Il nuovo visore andrebbe a ottimizzare questa tecnologia offrendo un livello qualitativo decisamente più alto. Questa mossa aiuterebbe Sony a far espandere la user base di questa tecnologia e puntare in maniera più mirata sul comparto VR.

Queste dichiarazione risultano decisamente interessanti, tuttavia vanno a scontarsi con quanto dichiarato dai rappresentati Sony qualche mese fa. La compagnia nipponica avrebbe dichiarato di non voler “bombardare” la propria utenza con troppe uscite hardware. Dominic Mallinson (rappresentate Sony) ha aggiunto che sarebbe uno sbaglio lanciare PS5 e PSVR 2 nello stesso tempo. Quindi ancora una volta ci tocca aspettare per vedere come andrà ad evolversi questa situazione!