PS5: nuovo remake di Square Enix in vista, gli indizi

Sembra che la voglia di Square Enix di riproporre i propri grandi classici del passato non si fermerà al remake di Final Fantasy 7. Almeno, questo è quello che vorrebbe farci credere Instant Gaming, che completamente a sorpresa ha inserito nel suo database un nuovo remake di uno storico JRPG. Come se non bastasse, il titolo è stato segnalato come in arrivo su PS5, che Square abbia in serbo altri annunci oltre a Final Fantasy 16 e Project Athia?

Difficile dirlo con certezza, ma quanto è apparso su Instant Gaming da poco è un qualcosa che potrebbe far drizzare le antenne ai fan della saga di Dragon Quest. Il prodotto in questione infatti, non è altri che Dragon Quest 3 Remake in uscita su PS5. Al momento parliamo solo di mera speculazione, quindi vi consigliamo di prendere questa notizia con le dovute precauzione; anche perchè non è la prima volta che su Instant Gaming appaiono potenziali nuovi giochi che non sono ancora stati annunciati a distanza di mesi, se non anni.

La questione Dragon Quest 3 Remake però potrebbe anche essere diversa. Questo perchè stando ad alcuni indizi, che si possono trovare giocando e portando a termine Dragon Quest 11, sembra proprio che l’intenzione di Square sia quella di tornare a raccontare le vicende dello storico terzo capitolo con protagonista Erdrick, conosciuto in Giappone come Roto. Questo ovviamente non basta per confermare i piani di Square, ma di certo fa salire un minimo le speranze dei fan di poter rigiocare in veste moderna uno dei capisaldi del genere JRPG.

C’è però da segnalare anche che la copertina messa come placeholder da Instant Gaming, non è altro che l’artwork del musou Dragon Quest Heroes: L’Albero del Mondo e le Radici del Male. Non ci resta che attendere possibili annunci ufficiali da parte di Square Enix. Cosa ne pensate di questo remake apparso su Instant Gaming?