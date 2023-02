Sony PlayStation ha da poco confermato un nuovo State of Play dedicato a PS5. Era da un po’ di tempo che Sony non annunciava uno State of Play e siamo sicuramente curiosi di vedere che giochi verranno mostrati nel dettaglio.

Per ora abbiamo solo un’indicazione dei contenuti che ci saranno, tra cui l’arrivo di altri ben 5 titoli VR in arrivo nel corso dell’anno per PS VR2 (ci sarà anche Half-Life Alyx? Lo scopriremo), nuovi aggiornamenti e trailer di giochi terze parti e soprattutto ben 15 minuti dedicati interamente a Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo videogioco di Rocksteady in arrivo il prossimo 26 maggio 2023.

L’evento sarà il prossimo giovedì 23 febbraio alle ore 22:00 italiane, sarà trasmesso su YouTube, Twitch e tutti i canali dedicati. Noi, come sempre, lo seguiremo e troverete tutte le news dedicata qua sul nostro sito.

Secondo il comunicato ufficiale non dovrebbero esserci esclusive, ma PlayStation ci ha abituato spesso a sorprese, di conseguenza se siete comunque speranzosi di vedere qualche nuovo annuncio, il nostro consiglio è comunque di seguire l’evento. Non sia mai che possiate rimanere sorpresi.

Per il resto non possiamo che invitarvi a rimanere aggiornati sulle nostre pagine per qualsiasi informazioni relativa ai nuovi giochi in arrivo. Abbiamo da poco recensito PS VR2 (potete acquistarlo da Amazon se siete interessati), l’incredibile visore di Sony che si pone per essere un vero e proprio step evolutivo per la tecnologia di realtà virtuale, al netto però di un costo poco accessibile.