PS5: ora si può scegliere quale versione avviare nei giochi cross-gen

È passato ormai più di un mese dal lancio di PS5. La pandemia da coronavirus ha inevitabilmente scosso il mondo ed anche le aziende videoludiche non hanno passato un bel periodo, tanto che il D1 della console targata Sony è stato decisamente turbolento. Stock finiti in tempi record, corrieri ladri e chi più ne ha più ne metta, il 2020 per le console di nuova generazione non è stato semplicissimo. Molti appassionati dovranno quindi aspettare il prossimo anno per accaparrarsene una, quindi non preoccupatevi, tempo al tempo.

PS5 nel giro di queste settimane ha subito diversi update migliorando inevitabilmente l’esperienza di gioco. Sembrerebbe però che sia stata aggiunta una feature interessante alla nuova console, vale a dire la possibilità di scegliere quale versione avviare nei giochi cross-gen. A scoprirlo è stato Tidux che ha postato una foto sul suo profilo Twitter. Il ragazzo si è trovato un po’ spaesato chiedendo di conseguenza l’opinione del pubblico, in quanto non è ancora chiaro se tale caratteristica era già presente tempo addietro.

Sappiamo bene che Sony durante questa generazione ha riabbracciato l’amata retrocompatibilità. Sfruttando le potenzialità di PS5, infatti, è possibile testare titoli della scorsa generazione con miglioramenti vari tra cui upgrade da scaricare gratuitamente. Non è quindi ancora chiaro quanto sia utile questa opzione, in quanto crediamo che su PS5 ogni appassionato esige di giocare alla massima potenza. Insomma, può essere una feature relativamente interessante specialmente se si ha voglia di fare una comparazione netta con i giochi PS4.

