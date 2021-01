PS5: ordina un DualSense su eBay, riceve la versione Xbox

PS5 è introvabile, lo sappiamo tutti e ciò è dovuto anche al brutto fenomeno dei bagarini che hanno e continuano ad acquistare le scorte destinate agli utenti per poi rivenderle a cifre stratosferiche sui vari siti di compravendita. Ciononostante c’è chi è riuscito effettivamente ad aggiudicarsi una console al prezzo proposto da Sony comprandola sia da grandi catene che da rivenditori di fiducia. Su eBay, però, giungono cattive notizie: sembrerebbe che le truffe non si limitino più alle sole console, ma anche ai suoi accessori.

Curioso è il caso di un utente Reddit che, dopo aver acquistato un DualSense sulla famosa piattaforma, lo ha ricevuto senza alcun problema; se non per il fatto che ha ricevuto la versione Xbox. Infatti, l’utente si è ritrovato davanti la scatola ufficiale dell’innovativo controller di PlayStation 5, ma al suo interno vi era un pad Xbox One. Poteva trattarsi anche di un errore ma, ironicamente (non tanto per l’utente), il pad è stato colorato di bianco per ricalcare il design del controller di Sony.

Ciò ha suscitato corpose risate sotto al post dello sfortunato utente, così come dei messaggi di solidarietà. La stessa eBay ha dichiarato guerra alle truffe legate a PlayStation 5 e Xbox Series X amplificando i controlli alle inserzioni dedicate alle due console next-gen. Molti utenti Reddit, invece, hanno deciso di scrivere il proprio nome nella storia, truffando gli stessi truffatori. La truffa nella truffa, una sorta di Inception dei bagarini che, a quanto pare, contattati da presunti acquirenti, guiderebbero per ore per raggiungere la località indicata dal cliente… ma senza trovare nessuno ad attenderli.

La speranza è che eBay risarcisca al più presto lo sfortunato utente, così come risolva al più presto il fastidioso fenomeno delle console vendute a prezzo elevato. E voi? Siete già riusciti ad ottenere la vostra PS5? Fatecelo sapere nei commenti!