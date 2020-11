PS5, patch al day one leggerissima

Ormai manca pochissimo per avere tra le nostre mani PS5, qui potete trovare la nostra recensione della console di Sony. Mentre oggi gioiamo per l’arrivo della next-gen targata Microsoft c’è chi pensa alle patch che arriveranno durante il primo avvio delle console. Per quanto riguarda Playstation, sembra che possiamo stare abbastanza sereni poiché il peso dell’aggiornamento potrebbe destarvi qualche sorpresa, ben accetta in realtà. Non bisognerà attendere troppo per cominciare a giocare con la nuova console una volta tolta dalla scatola.

Il peso dell’update sembra essere molto molto irrisorio e si attesta intorno al giga, cosi come fatto sapere dalla redazione di gamesradar che essendo americana è già pronta al lancio della console una settimana prima rispetto al resto dei paesi. Vi ricordiamo infatti che a differenza di Mirosoft e la sua Series X|S, la PS5 arriverà in alcuni mercati il 12 Novembre, mentre da noi il 19. Una settimana di differenza che da sicuramente un po’ di noia a tutti quei giocatore che vedranno internet inondati di contenuti dei giochi più attesi.

Uno dei titoli più che si attende è sicuramente Demon’s Souls, mentre Spider-Man Miles Morales da noi recensito arriverà anche su PS4 e quindi potrete giocarlo fin da domani se ancora non avete pensato di acquistare una PS5. Inoltre vi segnaliamo che la console è tornata visibile su Amazon. Ciò significa che il colosso dell’e-commerce potrebbe rimettere online la console con nuove forniture. Vi consigliamo di conservare la pagine e tenere d’occhio il tutto.

Avete saputo inoltre che la console ha lasciato sorpresa gran parte della critica d’oltreoceano per quanto essa “profumi” davvero di next-gen. A questo punto davvero non vediamo l’ora di poter vedere tutti i videogiocatori giocare con la loro console next-gen, aldilà di qualunque essa sia.