Playstation 5: uscita confermata a fine 2020 assieme ad un nuovo DualShock!

PS5 ha finalmente un periodo di uscita ufficiale confermato da Sony PlayStation stessa. Ecco tutti i dettagli su quanto annunciato.

La next-gen è nell’aria da tempo, oramai, ma ancora mancano molte informazioni. A partire da questo istante, però, una cosa in un più la sappiamo: PS5 sarà disponibile a partire dall’inverno 2020. Esattamente come la concorrente, Xbox Scarlett, la nuova macchina da gioco targata Sony sarà in vendita fra circa un anno. Inoltre, questa è la prima volta in cui Sony conferma che la nuova console si chiamerà proprio PlayStation 5.

L’informazione arriva direttamente dal PS Blog USA. Come scritto nel blog, non si tratta di una sorpresa, visto che tutti lo davamo praticamente per scontato, ma in ogni caso una conferma ufficiale ha maggior valore. La cosa più interessante è che si tratta solo del primo annuncio ufficiale che arriverà da Sony.

Sony ha inoltre svelato le prime caratteristiche legate al nuovo controller di PlayStation 5. Il controller non ha ancora un nome ufficiale, ma sappiamo che vuole proporre un nuovo tipo di feeback tattile. Potete trovare tutti i dettagli all’interno del nostro articolo dedicato.

Nel corso del prossimo anno arriveranno nuove informazioni su PlayStation 5. Probabilmente Sony sfrutterà conferenze dedicate, come una nuova PlayStation Experience, senza dimenticare ovviamente l’E3 2020. Diteci, cosa ne pensate? Anche voi eravate già certi dell’uscita a fine 2020 di PS5? Oppure speravate in un altro periodo?