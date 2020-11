PS5 permette di aggiungere i giochi nella lista dei desideri

Sony ha da poco lanciato sul mercato PS5. I paesi fortunati che hanno ricevuto la console sono Usa, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Sud Corea, in Europa dovremo aspettare precisamente una settimana da oggi. Molti utenti dall’altra parte del mondo stanno già cominciato a spulciare le featured della nuova console oltre a testarla con grossi titoli come Demon’s Souls o Spider Man Miles Morales in uscita rispettivamente oggi. Vi avevamo già parlato della dashboard della nuova macchina dell’azienda nipponica, (se non lo avete fatto vi invitiamo ad andare a leggere la nostra considerazione a riguardo) ma in queste ore si è scoperto qualcos’altro di interessante riferito allo Store.

Il nuovo Store di PS5 è decisamente più veloce ed intuitivo rispetto a quello che abbiamo potuto conoscere in questi anni, attraverso il gioco in funzione sarà possibile infatti aprire una pagina dedicata con tutti i segreti, acquisti in game ed eventualmente aiuti provenienti dalla community. Una caratteristica che fino ad oggi non ne eravamo a conoscenza è la possibilità di creare una “lista desideri” incorporata all’interno del software.

Dentro a tale lista potremo quindi aggiungere qualsiasi gioco, DLC o altro ancora che ci interessa monitorare ed eventualmente acquistare in futuro. Potrebbe sembrare una featured abbastanza basilare, visto e considerando che la maggior parte dei siti web sfruttano questa caratteristica peculiare, ma averla implementata è sempre un punto a favore. Siamo certi che, se in questo momento verrà magari “derisa”, in futuro verrà sfruttata decisamente bene. Infine, è giusto menzionare il fatto che PS Plus e PS Now hanno applicazioni separate che curano rispettivamente i contenuti dei due abbonamenti, il che rende tutto ancora più semplice ed intuitivo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che sia utile aggiungere una “lista desideri”? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a PS5, in uscita nel Bel Paese il prossimo 19 novembre.