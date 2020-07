PS5 peserà più di PS3? Amazon svela il peso della console

Dopo le voci di corridoio apparse in rete durante la giornata di ieri riguardo alla data di lancio e al prezzo di PS5, che si sono poi rivelati essere errati; questa mattina la console next gen di Sony torna sotto i riflettori dopo che Amazon Germania sembra aver rilascio una nuova informazione. La pagina dedicata alla console sul negozio online tedesco infatti, ha inserito nella descrizione del prodotto anche il peso.

PS5 peserà 4,78 Kg stando ad Amazon Germania. Di sicuro un peso maggiore rispetto alla console Sony precedente, ma che allo stesso tempo non raggiunge il peso massimo di PlayStation 3; tutt’ora la macchina Sony più pesante che sia mai stata prodotta con i suoi 5 Kg. Non è la prima volta che si parla del peso di PlayStation 5, con molti dei giocatori che si sono fin da subito interessanti a questa particolare specifica; forse preoccupati delle generose dimensioni che sembra avere la console da quanto è stato mostrato fino ad oggi.

Al momento quindi, la console più leggera che si può trovare sul mercato sembra che resterà Nintendo Switch che con il suo peso di 0,4 Kg. con Joy Con attaccati ad essa, si prende il primato nei pesi piuma delle console di questa generazione; sempre se il peso di PS5 verrà confermato in via ufficiale. Per ora infatti, continuiamo a viaggiare nelle speculazioni e non è detto che il peso fornito da Amazon Germania possa essere un semplice placeholder messo in attesa di informazioni ufficiali.

Sembra quindi che per conoscere il reale peso e tutti gli ultimi cruciali dettagli su PS5 si debba attendere un prossimo appuntamento comunicativo di Sony. Cosa ne pensate del peso della console proposto da Amazon Germani? Ritenete possibile un peso del genere per PlayStation 5?