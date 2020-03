PS5 sarà più potente di Xbox Series X? Un vecchio leak lo conferma?

Mentre a grande sorpresa sono state svelate le specifiche tecniche dettagliate di Xbox Series X, il grande competitor PS5 fa ancora attendere tutti i suoi fan e i più indecisi su quale console acquistare nell’inverno 2020, con scarse informazioni e per il momento solo molte promesse. Gli appassionati dei videogiochi si stanno dunque giustamente chiedendo se PS5 sarà all’altezza della console di casa Microsoft, soprattutto dato che le specifiche rilasciate combaciano perfettamente con quelle riportate da un vecchio leak che metteva a confronto le due console.

Con i dati di cui eravamo già in possesso e le promesse su Xbox Series X, non c’erano molti dubbi sull’effettiva potenza della console e il distacco dalla vecchia generazione. Con grande gioia dei fan, i dati confermano i rumor e le promesse fatte fin’ora da Microsoft. Trovate qui il nostro articolo dedicato.

Il leak di cui si sta parlando al momento risale al 14 dicembre del 2019, postato su NeoGAF da Tommy Fisher. L’utente aveva condiviso le presunte specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series. Ecco quanto riportava il suo post:

52 CU attivi a 2.0Ghz ~ 13.3TFlops

PS5

52 CU attivi a 1.82Ghz ~ 12.1TFlops

XseX

Tommy Fisher, 14 dicembre 2019

Dalle informazioni condivise allora da Tommy Fisher, PS5 risulta essere più potente di Xbox Series X. Ciò che stupisce maggiormente e da credibilità a questo leak è la precisione con cui vennero predetti alla perfezione i 52 CU, gli 1,825 Ghz e i 12,155 TFlops di Xbox Series X oggi confermati.

L’utente non è più attivo sulle pagine di NeoGAF, a quanto pare in seguito a un ban per mancanza di chiarimenti sulle informazioni che diffondeva, quindi sarà difficile avere ulteriori informazioni dall’utente sulle pagine del sito.

Voi cosa ne pensate di questo leak? Che si tratti solo di una coincidenza? PS5 sarà veramente più potente di Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti.