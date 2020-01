PS5 sarà più potente di Xbox Series X ma tenderà a scaldare di più, stando a un leaker

Nonostante il 2020 videoludico ha tra le sue fila giusto qualche titolo molto atteso dagli appassionati, ci stiamo avvicinando sempre di più all’arrivo della prossima generazione di console. Sia PS5 che Xbox Series X hanno ancora numerose carte da svelare, ma questo non ferma gli utenti e molti leaker a voler discutere di entrambe le nuove console ancor prima che Sony e Microsoft svelino completamente il velo di mistero che aleggia sopra le nuove piattaforme.

Oggi però, appare su Reddit una nuova voce di corridoio. Il leaker anonimo che ha già portato alla luce la possibilità di un imminente annuncio di Deus Ex 3, torna a far sentire la sua voce dichiarando che PS5 si rivelerà essere più potente in termini di hardware rispetto a Xbox Series X, anche se questa superiorità non si noterà particolarmente quando si andranno a comparare i comparti grafici delle due console.

La nuova console di casa Microsoft invece avrà dalla sua un sistema di dissipazione migliore rispetto a PS5, di conseguenza la console Sony andrebbe a scaldare molto di più rispetto a Xbox Series X stando al leaker anonimo.

Per ora tutto tace sia da parte di Sony che dalla parte di Microsoft, e dobbiamo accontentarci di dare retta a questi rumor che in questo periodo appaiono sulla rete come funghi. Non ci resta che aspettare nuovi appuntamenti comunicativi da parte delle due aziende per scoprire chi tra i vari leaker o insider si sia avvicinato di più alla realtà in questi primi mesi del 2020. Cosa pensate delle parole del leaker anonimo? Credete che PS5 possa essere veramente più potente di Xbox Series X, o sarà il contrario?