PS5 è 100 volte più veloce di PS4, parola di Sony

Ogni salto generazione porta con sé una lunga serie di innovazioni, dal punto di vista software e, sopratutto, dal punto di vista hardware. Le console diventano più “potenti” e “veloci” e così sarà anche con PS5. Quando più veloce è la nuova macchina da gioco di Sony rispetto a PS4? La risposta è cento volte più veloce. Durante un recente meeting interno, la compagnia ha discusso dell’SSD di PlayStation 5, il quale cambierà nettamente le prestazioni della console.

Sony afferma che la console proporrà “una velocità di elaborazione dati approssimatamente cento volte più alta rispetto a PS4” e, come più volte affermato, è stato detto che l’SSD di PS5 permetterà di proporre caricamenti molto più rapidi, per avere così un miglior senso di immersione nei giochi. Viene anche detto che “i giocatori dovrebbero potersi muovere all’interno di immensi mondi di gioco in quasi un istante.”

Sony sembra quindi voler puntare molto sull’SSD e sulla rapidità dei caricamenti. Anche Epic Games, che ha mostrato al mondo l’Unreal Engine 5 con una tech demo eseguita su PS5, ha affermato che “il mondo delle schermate di caricamento è finito. I giorni dei poligoni che appaiono all’improvviso a schermo mentre ci muove per gli ambienti di gioco sono finiti.”

Per la demo “Lumen in the Land of Nanite” è l’unico gioco che abbiamo visto riprodotto su PS5: definirlo “gioco” è probabilmente scorretto, trattandosi di una demo tecnica, ma si tratta comunque di un software riprodotto in tempo reale direttamente sulla console. Ricordiamo anche che l’Unreal Engine 5 in formato definitivo sarà disponibile unicamente nel corso del 2021, quindi ci vorrà del tempo prima di poter vedere opere di tale livello. È però un discorso valido per ogni cambio generazionale: all’inizio avremo tra le mani sopratutto opere cross-gen, quindi “limitate” dallo sviluppo su più piattaforme.