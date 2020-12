PS5 placcata in oro, eccola qui

Babbo Natale vi ha portato la nuova console? C’è chi la desiderava per questo Natale, c’è chi invece sta aspettando ancora la sua in attesa di qualche segno divino. La PS5 è ormai oggetto di desiderio di tantissimi videogiocatori di tutto il mondo che vogliono provare la nuova console di Sony e sono in attesa che finalmente la catena di produzione entri finalmente a regime e si possano trovare le console in quantità umane. Ma per il momento rimane ancora un oggetto del desiderio, osservandola soltanto tra i fortunati che l’hanno trovata prima di queste vacanze natalizie.

C’è però chi non vuole fermarsi al mero oggetto messo in vendita da Sony e sta cercando di avere qualcosa di ancora più “possente” da mettere letteralmente in mostra nel salotto, o in una teca. L’azienda russa Caviar si è occupata della creazione di una PS5 completamente placcata in oro 18 carati, ricavando il tutto da un unico blocco di 20 Kg. Ovviamente la notizia ha fatto subito il giro del mondo, perché a vederla sembra essere davvero “massiccia”.

Ad essere più specifici quello che hanno fatto i ragazzi dell’azienda russa è costruire da zero le placche laterali in modo che possano essere anche vendute separatamente. Alla console si va ad aggiungere però anche un’altra personalizzazione, quella del pad. Come potete vedere anche in foto infatti, il Dualsense di PS5 è stato completamente customizzato con pelle di coccodrillo e con inserti in oro. Ovviamente il prezzo della console è altissimo e poche persone riusciranno a metterci le mani sopra. Si parla di una cifra che tocca i 900 mila dollari.

Certo è che anche i prezzi delle PS5 che sono state messe in vendita durante queste settimane hanno toccato prezzi assurdi, almeno per questa c’è una motivazione logica. E voi aldilà del prezzo vi mettereste mai in casa una console di questo tipo? Riuscireste ad abbinarla con il vostro soggiorno? Se la volete acquistare o magari vederla più da vicino, ecco la pagina dedicata.