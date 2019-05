PS5: PlayStation VR 2 non uscirà insieme alla console

PS5 arriverà prima o poi; non sappiamo quando, ma di certo prima di PlayStation VR 2: ecco cosa ha dichiarato Sony in una recente intervista.

Le specifiche tecniche di PS5 non sono ancora state svelate nella loro interezza, ma è chiaro che si tratta di una macchina superiore a PlayStation 4 e, secondo alcuni rumor, anche a Google Stadia. La potenza di nuova generazione che sarà fornita da PS5 permetterà di vedere su schermo titoli ancora più complessi a livello grafico, ma potrebbe aiutare anche un’altra realtà di gioco: quella virtuale. Se però sperate che PlayStation VR 2 venga rilasciato insieme a PS5, dovete mettervi il cuore in pace: non sarà così.

Sony ha parlato ai microfoni di CNET e ha affermato che “non c’è motivo” di lanciare PlayStation VR 2 in contemporanea a PS5. A parlare è stato Dominic Mallinson, Global Head of Research and Development per PlayStation. Mallinson ha affermato che non vuole che i giocatori siano bombardati da più tipi di hardware allo stesso tempo; vuole che PS5 abbia lo spazio per brillare.

Questo non significa che PlayStation VR 2 non sia destinata ad arrivare, ma Sony sembra essere ancora al lavoro su questo progetto. Stando alle parole di Mallinson, l’obbiettivo attualmente è diminuire il peso, rendere il caschetto più comodo da indossare ed eliminare parte dei cavi. Mallison ha inoltre spiegato che solo ora si sta iniziando a creare un pubblico VR sufficientemente ampio da potersi dedicare a dei progetti che permettano di guadagnare, per quanto non sia semplice.

Attualmente Sony ha venduto 4.2 milioni di PlayStation VR: si tratta di una cifra più che discreta, ma considerando che le PlayStation 4 in commercio sono quasi 100 milioni, è chiaro che la realtà virtuale ha attirato solo una minima parte dell’utenza console.

PS5, in ogni caso, sarà perfettamente compatibile con l’attuale PlayStation VR e i giochi PlayStation 4, quindi sarà possibile usufruire di tutti i propri acquisti senza problemi di sorta: si tratta, come dichiarato da Sony stessa, di un punto fondamentale della strategia PlayStation, per poter rendere il cambio generazionale più fluido possibile. Diteci, vi dispiace che PlayStation VR 2 non esca insieme a PS5?