PS5: poche scorte, ma ha già venduto più di PS Vita, WiiU e Dreamcast

PS5 da quando è stata rilasciata risulta essere una vera e propria “console dannata”, quasi impossibile da acquistare. Il tutto ovviamente è dovuto alla pandemia che, rallentando la produzione, ha portato ad avere a disposizione poche unità con uno sbalzo incredibile tra domanda ed offerta. Nonostante tutto questo, ci sono molte Nazioni che stanno segnalando dei numeri piuttosto alti di questi primi cinque mesi, come ad esempio il Regno Unito.

Secondo alcuni dati delle ultime settimane, PS5 nel Regno Unito avrebbe già superato le vendite di PS Vita, Wii U e Dreamcast. A rivelare tutto questo è il giornalista di GamesIndustry.biz, Christopher Dring, il quale avrebbe specificato che il numero è sulla totalità delle console vendute in tutto il loro arco di vita, il che rende questo un risultato certamente pazzesco nonostante queste tre console non abbiano avuto una vita molto semplice.

Non si trattano quindi di console che hanno avuto un successo clamoroso, visto i molti problemi di marketing e di scelte che hanno subito nel corso degli anni, ma è curioso vedere come nel giro di poco tempo nonostante il problema delle scorte PS5 sia riuscita a distruggere l’ennesimo record riguardante le vendite. Siamo certi che quando la situazione si stabilizzerà una volta per tutte la questione cambierà drasticamente. Ovviamente questo è riferito anche a Xbox Series X che, nonostante lo stesso problema, è riuscito a vendere abbastanza in questi primi mesi di vita.

Fun fact. PlayStation 5 in the UK has already sold more than Wii U, PlayStation Vita and Sega Dreamcast — Christopher Dring (@Chris_Dring) April 8, 2021

Se non siete ancora riusciti ad acquistare una piattaforma next gen purtroppo dovrete aspettare ancora un po’ di tempo. Sembrerebbe infatti che la questione delle poche scorte sia dovuta anche ad alcuni componenti che seppur a livello economico presentano un prezzo davvero irrisorio, vengono realizzati utilizzando metodi di produzione obsoleti, rallentando inevitabilmente il tutto e rappresentando quindi un grosso problema. Insomma, tempo al tempo, prima o poi siamo certi che riuscirete ad acquistarne una per poter entrare ufficialmente in questa nuova esperienza di gaming.