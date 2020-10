PS5: paura della polvere? La console include un soluzione

Ieri, Sony Interactive Entertainment ha svelato a tutti l’interno di PS5, per la prima volta. In un video caricato su YouTube, Yasuhiro Ootori ha fatto un teardown completo della console. Abbiamo potuto ammirare le varie parti che compongono la macchina da gioco PlayStation. A colpire è il metallo liquido: non si tratta si tratta di una novità assoluta, ma in ambito console non è la soluzione più scontata. Al di là di tutto questo, però, i giocatori hanno una domanda: la polvere? PS5 include una soluzione, per fortuna.

Di cosa parliamo? Di apposite bocchette per l’aspirazione della polvere: sono due e sono presenti direttamente sotto la scocca esterna. Come abbiamo visto nel video di ieri, PS5 permette di staccare con grande facilità la protezione bianca e aspirare la polvere da queste due bocchette: non sono richiesti smontaggi particolari e non ci sono viti da togliere.

Una delle due bocchette.

Si tratta di una feature minore, che di certo non è comparabile con la comodità d’uso di un PC, ma che segna un passo in avanti rispetto a una PS4 o una PS3. Inoltre, ovviamente, questo procedimento non invalida in alcun modo la garanzia.

Bisogna sottolineare che Sony, alla fine del video, specifica che “le bocchette raccogli polvere non garantiscono che l’hardware non venga intasato dalla polvere“. Chiaramente tutto dipende dall’utilizzo della console e dal posizionamento. Non dimentichiamoci inoltre che affermazioni di questo tipo sono necessarie per evitare qualsiasi tipo di problema a livello legale.

In sostanza, è un’aggiunta che come minimo dovrebbe permettere di aumentare la durata vitale delle nostre PS5. Diteci, voi cosa ne pensate di questa proposta di Sony Interactive Entertainment? Siete soliti aprire le console, una volta scaduta la garanzia, oppure non vi fidate a smontarle?

Un altro dubbio è legato all’SSD: ci sarà abbastanza spazio? Secondo un conteggio, l’SSD sarà pieno sin dal D1 con questi giochi!