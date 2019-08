PS5: potenza quasi pari a una RTX 2080 secondo un insider

La next-gen è ormai nell’aria: per quanto Sony e Microsoft debbano ancora svelare i dettagli sulle loro prossime macchine da gioco, PS5 e Xbox Scarlett (Project Scarlett, a voler essere precisi) sono al centro dei pensieri di molti. In particolar modo, sono i leaker e gli insider a battere sempre più velocemente sulle tastiere, svelando informazioni a dir poco interessanti.

Oggi è il turno di PS5 e della sua presunta potenzia di calcolo. Secondo quanto segnalato dall’utente Is a Parrot, su Twitter, un noto insider ha svelato la potenza della prossima console di casa Sony, che si assesterebbe all’incirca sui 9.2 TFLOPS, con un processore grafico la cui frequenza toccherebbe i 2 GHz. Se non siete pratici, vi basti sapere che questi valori sono paragonabili alla scheda video di Nvidia dello scorso anno, la GeForce RTX 2080. Ancora più in breve: PS5 sarebbe molto potente.

BREAKING: THIS IS PS5. According to this leak- the GPU will be clocked at an insane 2ghz.

This equates to 9.2 TF on the RDNA architecture. Or roughly 14 TF on the GCN Architecture aka over double the power of the X1X. Almost RTX2080 power.

In English: it's very powerful https://t.co/09rB49ugBT

— Is A Parrot (@isaparrot) August 13, 2019