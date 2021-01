PS5: potete vincere una console Sony con il contest Supercup

Stasera c’è un appuntamento sportivo molto atteso per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio. La Supercoppa Italiana vedrà sfidarsi in campo neutro due grandi del calcio nostrano; la Juventus, detentrice del titolo di campione d’italia e il Napoli, squadra che la scorsa stagione è stata capace di alzare la Coppa Italia. In attesa del fischio d’inizio, Sony ha preparato un contest che vi permetterà di vincere una nuova e fiammante PS5 e non solo.

Per l’occasione Sony Interactive Entertainment Italia, in collaborazione con Lega Serie A, ha annunciato tutta una serie di grandi novità in occasione della finale tra Juventus e Napoli della PS5 Supercup di questa sera. Tra queste iniziative troviamo un contest grazie al quale i partecipanti potranno vincere una PlayStation 5 e tutta una serie di accessori disponibili per la console di nona generazione targata Sony.

Il contest si chiama “PS5 Supercup Telecronaca da fuoriclasse” e grazie ad esso i giocatori potranno vestire i panni di un telecronista per vincere una PlayStation 5. Il concorso durerà dal 15 gennaio al 5 febbraio e per partecipare, gli utenti dovranno realizzare un video, della durata massima di 30 secondi con la telecronaca del proprio gameplay di qualsiasi gioco disponibile su piattaforme PlayStation. Le migliori clip saranno poi riprese e commentate dal leggendario telecronista Bruno Pizzul. I primi tre classificati si aggiudicheranno nell’ordine: una PlayStation 5 standard edition completa di tutte le periferiche, una PlayStation 5 Standard Edition e una paio di Cuffie Pulse 3D.

Ma non è tutto, oltre al contest, la collaborazione tra Sony e Lega Serie A darà il via a tutta una serie di iniziative. Nel corso della partita, verrà impiegata un’innovativa telecamera in grado di garantire riprese che, utilizzate nei replay di alcune azioni, garantiscono una visuale simile a quella che si può ritrovare nei videogiochi calcistici. La tecnica e il suo differente tipo di approccio permettere di godere di azioni ancora più immersive e dinamiche.

Infine, l’emozionante sfida tra Juventus e Napoli sarà disputata anche su PS5 da due rapper d’eccezione: Anastasio, che rappresenterà il Napoli e Shade, che terrà alta la bandiera della Juventus.