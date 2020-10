PS5 potrà registrare le vostre conversazioni: Sony spiega i dettagli

La scorsa settimana, successivamente all’update 8.00 del firmware di PS4, i giocatori hanno scoperto che le conversazioni avvenute nei party potevano essere registrate, in un modo non meglio specificato. Sony ha spiegato la situazione, affermando che non si tratta di una funzione di PlayStation 4, quanto più di una funzione di PS5 che sarà disponibile al lancio. Vista la sensibilità dell’argomento, Sony ha dato ulteriori spiegazioni sulla questione.

Catherine Jensen, Sony Global Consumer Experience Vice President, ha affermato che “L’unico scopo è aiutare la segnalazione di comportamenti inappropriati, incluse azioni che violano il nostro Codice di Condotta della community. Queste feature non ascolterà attivamente le vostre conversazioni, mai, ed è strettamente riservata per la segnalazione di abusi online.”

La funzione sarà disponibile su PlayStation 5, ma siccome i giocatori PS4 avranno la possibilità di parlare tramite Party con i giocatori PS5, la console avvisa che questi potrebbero registrare la conversazione per segnalare un potenziale abuso. In che modo funziona?

Jensen spiega che il report inviato dal giocatore include una clip da 40 secondi, divisi in 20 secondi di conversazione incriminata, più dieci secondi prima e dopo tale conversazione. La registrazione della chat vocale è limitata agli ultimi cinque minuti: non è quindi possibile recuperare dopo ore di dialogo qualcosa che è stato detto.

Il report audio viene inviato al team Consumer Experience per la moderazione: il suo compito è di “ascoltare le registrazioni e prendere provvedimenti, se necessario. Alcuni report non saranno validi e il nostro team sfrutterà tali opportunità per fornire linee guida ed educare i giocatori.”

Che piaccia o no, in ogni caso, si tratta di una funzione obbligatoria: “Non ci sarà un opzione per disattivare la funzione di registrazione della Chat vocale perché vogliamo che tutti i giocatori si sentano al sicuro quando giocano online con altre persone, non solo con quelli che l’abilitano.”

Diteci, cosa ne pensate? Vi sentite più al sicuro con questa funzione attivata?