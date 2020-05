PS5 potrebbe essere molto più grande del previsto

Come molto probabilmente saprete, in questi ultimi giorni Sony ha ufficialmente confermato l’imminente arrivo di un evento interamente dedicato ai titoli che giungeranno su PS5, tra produzioni esclusive e opere multipiattaforma, una “conferenza” che il pubblico attendeva da moltissimo tempo. Come facilmente immaginabile, l’annuncio ha provocato una vera e propria valanga di notizie, rumor e voci di corridoio, molte delle quali sembrerebbero indicare che durante l’evento di casa Sony, la compagnia nipponica non farà vedere il design della console né annuncerà il prezzo di lancio della macchina.

In queste ultime ore, però, sono giunte alcune voci relative proprio alla forma della console che hanno fatto parlare parecchio. Il rumor giunge da un sito russo particolarmente rinomato in patria che ha riportato le parole di uno sviluppatore rimasto anonimo, il quale ha rilasciato qualche informazione sull’home-console di casa Sony. In primis, è emerso che PS5 sarebbe caratterizzata da un design unico, diverso da tutto ciò che è stato ipotizzato fino ad oggi e per nulla similare a Xbox Series X, un lavoro concretizzatosi grazie all’aiuto di moltissimo personale.

Parlando più nello specifico di design, PlayStation 5 dovrebbe avvicinarsi agli standard di una console classica, allargata, simmetrica e squadrata. Inoltre, visto l’hardware montato, il tutto dovrebbe concretizzarsi in un prodotto particolarmente grande, più o meno il doppio di una PlayStation 4 Pro. Inoltre, è stato riportato che la console presenterà una caratteristica ancora non svelata, seppur menzionata brevemente alla stampa occidentale ma su cui nessuno ha prestato particolare attenzione, seppur il tutto parrebbe avere una certa rilevanza.

Insomma, secondo questo presunto sviluppatore – che allo stato attuale sarebbe al lavoro su un titolo americano atteso su PlayStation 5 -, la nuova console di Sony potrebbe davvero lasciare il segno per forma e dimensioni, sia nel bene che nel male. Per il momento non sappiamo ancora se durante l’evento che si terrà il 4 giugno la compagnia mostrerà anche il design della sua console, ma per il momento non possiamo far altro che aspettare consigliandovi ovviamente di prendere il tutto come semplici voci di corridoio.