PS5: i preorder sono “il più grande evento di sempre”, numeri incredibili

La voglia di nuova generazione è palpabile nell’aria negli ultimi mesi. I preorder sono stati un grande banco di prova per capire il livello di interesse del pubblico nei riguardi di PS5 e Xbox Series X e, basandoci sull’esaurimento istantaneo delle scorte, possiamo affermare che Sony e Microsoft non saranno delusi dai risultati iniziali. A confermare queste sensazioni è anche Justin Davis di IGN USA, il quale ha commentato la questione in un recente video di Game Scoop, che potete vedere poco sotto.

Davis speiga che, pur non potendo condividere dati precisi, i preorder di PS5 sono stati un evento superiore rispetto al Black Friday per IGN USA. Davis specifica che la differenza non è minima, ma veramente grande. Spiega anche che è in termini di traffico e di link affiliati IGN USA ha ottenuto risultati migliori anche rispetto al lancio dell’ultimo iPhone.

Davis spiega anche che Xbox Series X ha fatto bene, ma che quanto realizzato con PS5 è stato incredibile e superiore a quanto avvenuto in passato. Ovviamente tutto questo fa riferimento alla solo IGN USA, non può essere considerato come un indicatore globale del successo della console in termini di pre-order, ma si tratta comunque di un indizio interessante.

I preorder di PS5 e Xbox Series X hanno creato non pochi grattacapi ai giocatori, tra annunci improvvisi, store che non accettavano ordini e problemi di vario genere. Entrambe le società cercheranno di dare accesso a nuove console ai fan, anche se probabilmente le nuove scorte non saranno accessibili già al D1, ma solo qualche tempo dopo.

In alcune catene, inoltre, i preorder sono stati rimandanti fino anche al 2021, come vi abbiamo segnalato. Diteci, siete riusciti a prenotare la vostra PS5 e la vostra Xbox Series X?