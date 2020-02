PS5: il preorder ufficiale sarà disponibile a marzo secondo un leaker

Quando potremo vedere ufficialmente PlayStation 5? La nuova macchina da gioco di Sony è ancora un mistero e tutti attendiamo il tanto chiacchierato ma mai confermato evento reveal. Ora, un noto leaker afferma che i pre-order ufficiali di PS5 inizieranno a marzo 2020, ovvero fra circa un mese.

Perché proprio marzo, perché seguiranno l’evento reveal della console che quindi non dovrebbe essere molto lontano. Il leaker in questione è PSErbus, noto su Twitter da mesi. L’utente aveva indicato correttamente la data di uscita di The Last of Us 2, prima che quest’ultimo venisse rimandato e nel complesso non è mai stato provato che le sue affermazioni sono effettivamente false.

PSErebus ha affermato anche che PS5 sarà disponibile il 20 novembre 2020 al prezzo di 499 dollari, ma ora coma ora si tratta di una speculazione come un’altra. Sony stessa ha affermato che è troppo presto per parlare di un prezzo: ciò non prova che questo leak o altri siano scorretti, ma è probabile che il prezzo finale sia ancora da decidere in modo definitivo.

Come sempre, quindi, vi ricordiamo di prendere queste informazioni con le pinze, poiché non si tratta di dati ufficiali. Sony per ora ha svelato solo il logo di PS5, che mantiene lo stile di quello PS4 e del secondo di PS3, creando quindi un forte senso di continuità. Per ora non ci resta altro da fare se non attendere che la compagnia giapponese sveli le proprie carte: speriamo accada presto.