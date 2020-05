PS5: la presentazione avverrà nelle prime settimane di giugno, stando a Jason Schreier

Ieri pomeriggio abbiamo assistito alla presentazione dei primi gameplay ufficiali di alcuni titoli per Xbox Series X, e ciò ci ha portato a un guardare con più concretezza a ciò che proporrà la next gen. A differenza di Microsoft, Sony è stata parecchio ermetica nel mostrare pubblicamente maggiori informazioni su PlayStation 5, ma stando al’ex giornalista di Kotaku Jason Schreier, potremmo essere molto vicini ad assistere alla presentazione ufficiale di PS5.

Il noto giornalista ne ha parlato durante l’ultimo episodio del podcast Press Star del canale YouTube KOFI. All’interno del 149° episodio, Schreier si è sbilanciato dichiarando che secondo lui la prima settimana di giugno sarà cruciale per assistere al reveal ufficiale di PlayStation 5. Potremmo essere quindi molto vicini ad ottenere finalmente molte delle informazioni mancanti come: il design della console e una parte della line up di lancio.

Schreier si è basato su alcune informazioni in suo possesso, dichiarando che per quel che sa lui Sony avrebbe intenzione di fissare un appuntamento comunicativo riguardo a PS5 proprio nell’arco delle prime due settimana del prossimo mese. Il giornalista non ha voluto suggerire altro e non si è voluto sbilanciare su una possibile data precisa in cui prenderà vita tale evento.

Sembra quindi che stiamo per entrere definitivamente nel vivo della next gen, con Sony che si starebbe preparando a mostrare finalmente quelle che sono le carte nel proprio mazzo. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Schreier? Credere che sia giugno il mese giusto per vedere in azione PS5? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo nella sezione dedicata ai commenti.