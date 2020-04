PS5 non supererà le prestazioni di un PC da gaming, per gli sviluppatori di Quantum Error

Nonostante ci manchino ancora parecche informazioni su PlayStation 5 e Xbox Series X, sia Sony che Microsoft promettono che le proprie console di prossima generazione saranno delle macchine da gioco davvero impressionanti; in grado di offrire esperienze di alta qualità, di molto maggiori rispetto a qualsiasi cosa si sia visto su console fino a questo momento. Se di Series X abbiamo già avuto modo di vedere qualcosa in più, PS5 è ancora un mistero su molti aspetti, ma di recente sono tornati a parlare della console next gen Sony alcuni sviluppatori di Quantum Error.

In un’intervista rilasciata alla redazione di Gamingbolt, Dakoda Jones e Micah Jones di TeamKill Media hanno dichiarato che sebbene PS5 sarà una console dalle molteplici qualità, non andrà a superare le prestazioni di un PC da gaming. “È probabile che PLayStation 5 non superi le prestazioni di un PC. La tecnologia muta così velocemente. I PC, grazie alla personalizzazione, saranno probabilmente sempre più potenti.”

I ragazzi di TeamKill hanno anche parlato di quello che è probabilmente l’aspetto più impressionante di PS5: l’SSD. Secondo loro, i giocatori possono aspettarsi diversi miglioramenti rispetto alla generazione corrente grazie all’utilizzo dell’SSD da parte della nuova console Sony tra i quali: l’eliminazione dei tempi di caricamento, pop-up degli elementi a schermo notevolmente ridotto e molti altri accorgimenti.

In passato i due sviluppatori avevano già parlato di come stanno pianificando di sfruttare l’hardware di PS5 per il loro prossimo titolo Quantum Error. Sappiamo inoltre che l’FPS sarà un gioco cross gen, dato che è atteso anche su PlayStation 4. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di TeamKill Media riguardo alle prestazioni di PlayStation 5?