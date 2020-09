PS5, il prezzo sarà più alto del normale?

Manca ormai poco all’uscita delle nuove console di prossima generazione, eppure sembra di sapere ancora poco del loro lancio. Le date e i prezzi ancora non arrivano e gli utenti di tutto il mondo incominciano ad essere stizziti riguardo la questione. Negli ultimi mesi sono tanti i rumor che hanno cercato di rilasciare in anteprima i prezzi di Xbox Series X e PS5. Ovviamente ognuno di questi va preso con le dovute cautele, d’altronde i rumor, si sa sono soltanto delle “dicerie” che vengono rilasciate per far parlare l’utenza del prodotto più hot del momento.

Da questo punto di vista sono tanti quelli che si susseguono nelle scorse ore per quanto riguarda la console di Microsfot, soprattutto dopo un concorso a premi di Pringles. Per quanto riguarda Sony invece, ci pensa un sito francese Xboxygen a mettere in piedi un ottima analisi su come il prezzo di PS5 potrebbe tranquillamente aggirarsi tra i 499-599€, il tutto ovviamente andrebbe misurato in base alla capienza dell’SSD interno.

Certo è che un rumor del genere va preso come tale, ma se anche fosse vero non sarebbe tanto distante dalle analisi fatte nel corso di questi mesi. Sembra infatti che in molti vogliano una generazione tanto costosa quanto quella attuale, ma tutti in fondo al nostro portafoglio sappiamo che è davvero un utopia. Utopia perché sarebbe davvero un colpaccio riuscire a vendere una console con quelle prestazioni ad un prezzo “budget” molto ma molto più basso rispetto al prezzo di fabbricazione.

Se è pur vero che Sony ha già dimostrato di poter vendere le sue console al ribasso, sarà da vedere se con PS5 attuerà la stessa strategia e taglierà il prezzo della console, in modo tale da aggredire il mercato a denti stretti. Voi cosa ne pensate della questione?