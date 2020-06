PS5: prezzo, data e preordine spuntano su Amazon, i fan ci sperano

La scorsa settimana abbiamo finalmente avuto modo di vedere PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. La conferenza della società giapponese ha messo in mostra i videogame e il design della macchina da gioco, ma non ha detto alcunché sul prezzo, la data di uscita e la disponibilità ufficiale ai preordini. Non ci aspettavamo diversamente, ma comunque tutti speriamo di scoprire presto di più. Un modo per farlo è andare in cerca di leak degli store, come quello da poco avvenuto su Amazon Francia.

Il portale di e-commerce ha infatti messo brevemente in listino PS5 e tutti i suoi accessori, come potete anche vedere dalle immagini qui sotto. La console è stata messa in preordine dal sito al prezzo di 499 euro: ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale, ma è positivo che Amazon non abbia messo come cifra direttamente 599 (o addirittura di più). Ovviamente il prezzo è quello della versione con lettore ottico, quindi ci sarebbe anche da capire se la versione Digitale di PlayStation 5 possa costare di meno o avere qualche bonus che giustifichi lo stesso prezzo della “sorella”.

La parte più interessante però è la presenza di una data di uscita specifica, il 20 novembre 2020. Si parla di esattamente una settimana prima del Black Friday, il giorno di maggiori vendite negli USA. È quindi una data credibile, anche se talmente “comoda” che potrebbe essere tranquillamente una coraggiosa supposizione di Amazon. Purtroppo per ora non è possibile verificare l’attendibilità di questi leak.

Ricordiamoci inoltre che i piani di Sony Interactive Entertainment potrebbero cambiare da un momento all’altro per molteplici motivi. Le decisioni di Microsoft potrebbero spingere la società giapponese ha anticipare o ritardare la pubblicazione della console, così come problemi di produzione, distribuzione o di sviluppo di giochi esclusivi.