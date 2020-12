PS5, prezzo già deciso prima del lockdown

Pensavate diversamente? Ma come in molti di voi sicuramente sapranno, durante i mesi di annuncio delle due console di Sony, in tanti si chidevano se il prezzo fosse stato deciso per contrastare la concorrenza o se è andato incontro a quella che era l’economia mondiale durante la pandemia che ci sta attanagliando ormai da mesi e mesi. Durante una recente e lunga intervista per Edge, Jim Ryan oltre ad avere ribadito ancora una volta la forte vicinanza e lo stretto legame esistente tra il marchio Playstation e il Giappone, ha tenuto a ribadire che il prezzo di PS5 era stato già deciso prima del lockdown.

Ha aggiunto inoltre che dopo il lockdown quasi nulla è cambiato e che l’unica cosa che ha avuto un piccolo cambiamento sono le line-up di lancio per permettere alla nuova ammiraglia di Sony di brillare più della console precedente. ” abbiamo fissato la nostra line-up alla fine dell’anno scorso. Il nostro prezzo è stato determinato all’inizio di quest’anno solare, prelockdown. E abbiamo seguito la nostra road map come volevamo…

…No, no, non [è cambiato], no. Siamo stati in grado di lanciare PlayStation 5 a € 399, con tutta la potenza e il l’intero ambiente di funzionalità della console, allo stesso prezzo che abbiamo lanciato PS4 nel 2013. Questo era importante per noi, e siamo molto felici di esser riusciti nel nostro intento. Il prezzo di 399 l’ultima volta ha funzionato davvero bene, e speriamo che anche questa volta possa andare per il meglio“. Inoltre parlando della line-up di PS5 ha anche ribadito che la nuova console di Sony riceverà titoli importanti anche prima della PS4.

“ l’altra cosa che vorrei dire è che anche la line-up del 2021 è di un livello diverso da quello che siamo abituati a vedere. Le persone sottolineano giustamente che i giochi first party dei Worldwide Studios sono una delle cose che hanno definito la generazione scorsa“. Voi cosa ne pensate della questione titoli in arrivo di Playstation 5? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!