PS5: il prezzo sarà svelato il 3 giugno? Fonti interne rispondono

Come la maggior parte di voi saprà, in questi giorni non si fa altro che chiacchierare del possibile reveal di PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. Secondo molteplici voci, tra le quali è compresa anche quella del sempre ben informato Jason Schreier, la data prevista è quella del 3 giugno. Anche ammettendo di poter considerare tale rumor come credibile, rimane ancora una domanda (come minimo): verrà svelato anche il prezzo?

Di norma, infatti, a inizio giugno durante l’E3, Sony e Microsoft si sfidavano in un testa a testa, con le rispettive conferenze a poche ore di distanza. Quest’anno, però, con l’annullamento della fiera e l’allungamento del periodo di eventi di presentazione (confermati già per tutta l’estate), pare sempre meno probabile che le due società siano disposte a esporsi così presto. A conferma di tutto questo arrivano alcune “fonti anonime di Sony” riportate da Venture Beat.

La testata afferma infatti che l’evento che dovrebbe aver luogo il 3 giugno si dedicherà alla presentazione di PS5 e dei primi giochi next-gen, ma non dirà nulla riguardo alla data di lancio e al prezzo. Tali informazioni arriverebbero in un altro momento, probabilmente definito anche in base alle mosse di Xbox Series X/Microsoft. Pare inoltre che il prezzo non sia stato ancora deciso in modo definitivo dalla società. A tutto questo si aggiunge il fatto che Sony starebbe pianificando una serie di State of Play dedicati ai giochi, sia per PS4 che, ovviamente, per PS5. Questi eventi sarebbero pianificati per Agosto.

Infine, tramite le pagine di ResetEra giunge voce che, secondo un dipendente di una catena di vendita al dettaglio dedicata ai videogame nel nord Europa (Norvegia, Svezia, Danimarca), il numero dei preorder di PS5 è attualmente di 4.400 e più: un dato positivo in quanto, nello stesso periodo, PS4 aveva registrato solo 2.800 preorder.

Tutte queste informazioni, però, sono legate a rumor, speculazioni e “insider” non verificabili. Per ora vi chiediamo di prendere con le pinze quanto segnalato dalle fonti: fortunatamente, il presunto evento Sony dovrebbe avere luogo a breve; l’attesa non è lunga.