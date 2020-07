PS5: prezzo e uscita imminenti, svelata la data del prossimo evento?

Se il mese di giugno è stato dedicato ad un evento sui giochi per PlayStation 5, luglio ci metterà difronte a quelli che saranno i titoli per la console Microsoft di prossima generazione: Xbox Series X. A quanto pare però, Sony non ha affatto finito di parlare di PS5 e stando ad un recentissimo leak sembra che sia già stata svelata quella che sarà la data di un prossimo evento digitale dedicato alla console next gen della compagnia giapponese.

Ad anticipare la data del prossimo evento su PS5 è di nuovo Roberto Serranò, colui che qualche settimana fa aveva condiviso sul proprio profilo Twitter alcune speculazioni su un possibile reveal del prezzo e data di uscita di PlayStation 5. Quella volta le dichiarazioni di Serranò furono errate, ma nonostante questo l’insider è tornato dichiarando che il prossimo 6 agosto alle ore 22:00 assisteremo a un nuovo show digitale targato Sony.

A fine tweet, Roberto Serranò ha tenuto a ricordare che il tutto sarebbe ancora da confermare, quindi è probabile che la data possa venire posticipata da parte di Sony. L’insider non ha voluto nemmeno specificare quali saranno gli argomenti importanti che verranno svelati all’interno di questo nuovo evento dedicato a PS5. Se il tutto dovesse venire confermato, è molto probabile che sapremo finalmente il prezzo e la data di lancio di PlayStation 5.

Fino al momento in cui Sony non farà una dichiarazione ufficiale, rimaniamo sempre nel reame delle speculazioni. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Roberto Serranò? Credete che sarà agosto il mese giusto per conoscere la data di lancio e il prezzo di PlayStation 5? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.