PS5 primo teardown non ufficiale, ecco il video

Mentre tutti attendiamo con ansia l’arrivo sul mercato della nuovissima PS5, c’è chi in realtà non vede l’ora di poterla smontare e capire il lavoro svolto da Sony per rendere questa nuova generazione più silenziosa e soprattutto “più fresca”. Come ben sappiamo nel territorio americano la console arriverà esattamente tra due giorni, insieme ovviamente a Giappone e Austrialia. Ovviamente le console in questo momento si trovano sicuramente già nei magazzini dei più grandi store statiunitensi.

E chi se non Austin Evans che già aveva messo le mani in anteprima sul controller, poteva fare il “colpaccio” e ricevere la console in super anteprima, non per provare i giochi di prossima generazione, ma per fare un teardown completo dell’unità destinata al mercato globale. Ovviamente il video lo potete recuperare all’interno di questo articolo, come anche la recensione fatta da noi di PS5. In molti sicuramente sarete molto invidiosi dello youtuber americano poiché è riuscito a mettere le mani sulla console e non per eseguire i soliti test che farebbe un videogiocatore classico.

La prima cosa che Austin fa notare all’interno del video è che in realtà anche smontando la console e facendola partite, il silenzio è la prima cosa che viene in mente. Inoltre potete notare anche i led presenti nella parte superiore dell’unità che fanno una luce non troppo “violenta” che sembra quasi accompagnare le forme organiche della PS5. Un’altra cosa che fa notare lo youtuber è la semplicità nello smontare il tutto, cosi come in realtà avevamo notato all’interno del teardown ufficiale.

Aggiornare anche l’SSD sarà sicuramente facilissimo anche per chi non ha mai avuto esperienze di questo tipo. Riguardo proprio l’espansione di memoria, vi informiamo che Sony ha confermato che non sarà possibile farlo dall’inizio, poiché i test su alcune unità di terze parti devono ancora essere finiti. Di conseguenza vi incitiamo a conservare spazio sulla console e magari utilizzare qualche HDD esterno (che potete trovare anche nella nostra guida) per fare uno storage dei titoli in retrocompatibilità e dedicare tutto lo spazio interno ai titoli PS5.