PS5 Pro non esiterà mai, ex-Microsoft commenta la next-gen

Mentre all’orizzonte le sagome di PS5 e Xbox Series X iniziano a diventare sempre più tangibili, ripensando a questa generazione torna in mente un momento preciso in cui si è venuto a creare un precedente di sicuro molto interessante da discutere e che, molto probabilmente ha dato da pensare anche ad Albert Penello, ex dirigente di Microsoft; parliamo delle versioni midgen PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

All’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione di Wccftech, Penello si è voluto esprimere sul possibile rilascio di una PS5 Pro o di una Xbox Series X più prestante anche nel corso della generazione ormai alle porte. L’ex dirigente Microsoft va dritto al punto, secondo lui è altamente improbabile che assisteremo a una situazione simile a quanto abbiamo visto durante la generazione PlayStation 4 e Xbox One.

Andando più nel dettaglio della propria argomentazione, Albert Penello a tenuto a dichiarare quanto segue: “le GPU e le CPU delle console next gen supporteranno più facilmente dei framerate più alti e una gamma cromatica più ampia su pannelli 4K. Per questo i possibili aggiornamenti dell’hardware non sono solamente meno fattibili dal punto di vista economico e tecnico, ma probabilmente saranno anche meno necessari per stare al passo con le future tecnologie.”

Penello sembra più che convinto quindi, PS5 Pro e un’eventuale versione più prestante di Xbox Series X non esisteranno mai. C’è da vedere quanto saranno profetiche le parole dell’ex dirigente di Microsoft da qui ai prossimi anni di next gen. Vi trovate d’accordo con il discorso fatto da Albert Penello riguardo alle versioni midgen delle prossime console da gioco? Raccontateci il vostro punto di vista in merito nella sezione dedicata ai commenti.