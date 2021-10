PS5 Pro o PS6? Sony starebbe già lavorando a un nuovo hardware

Il mese prossimo sarà esattamente un anno di vita di PlayStation 5, con la console di nuova generazione Sony che ne ha già passate parecchie nei suoi primi dodici mesi di vita, ma a quanto pare prima o poi dovremo fare i conti con una PS5 Pro.

A darci l’indizio della possibile esistenza di una versione Pro di playStation 5 è la redazione di The Gamer, la quale è riuscita a scovare un annuncio lavorativo di Sony che sembra presagire come la compagnia nipponica sia già al lavoro su PS5 Pro.

Nello specifico, l’annuncio palesa la richiesta da parte di Sony di un ingegnere software, il quale si andrebbe ad occupare dello sviluppo di un nuovo hardware. L’annuncio, inoltre, cita espressamente che il lavoro in questione includerà “la progettazione e lo sviluppo di nuove funzionalità API che ci consentiranno di ottenere il massimo dall’hardware di PlayStation 5”.

In una seconda parte dell’annuncio, inoltre, viene dichiarato come il candidato andrà a lavorare anche sull’architettura di più generazioni di console PlayStation, il che fa subito pensare a PS6, ma ci sembra ancora troppo presto per parlarne.